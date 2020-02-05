{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Граждане пяти стран оказались среди заразившихся коронавирусом на круизном судне в Японии

Речь идет о троих японцах, троих китайцах, двоих австралийцах, одном американце и одном филиппинце

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Граждане пяти стран есть среди 10 заразившихся новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии. Об этом оператор лайнера Princess Cruises сообщил в среду на своем сайте.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его сведениям, госпитализированы с подтвержденным диагнозом были трое японцев, трое граждан КНР, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин (член экипажа). Все они находятся в больницах префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на судне находятся граждане более чем 50 стран. Ведомство не уточняет, каких именно. В посольстве РФ в Токио ТАСС сообщили, что среди пассажиров есть двое россиян. При необходимости диппредставительство готово оказать им необходимую поддержку.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии круизный лайнер стоит на якоре рядом с Йокогамой. Как заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, период карантина составит 14 дней, начиная с 5 февраля. На судне введен особый режим - пассажирам рекомендовано оставаться в каютах, доставку еды и напитков туда осуществляет персонал. Периодически Diamond Princess будет швартоваться в порту Йокогамы для пополнения запасов воды и продуктов.

Теги
АвстралияЯпонияСШАФилиппиныРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
"Победа" опровергла информацию о непредоставлении места ветерану ВОВ из-за перевеса багажа
В компании отметили, что ему было отказано в перевозке на месте с повышенной комфортностью из-за того, что это место находилось около аварийного выхода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС