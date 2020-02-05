Граждане пяти стран оказались среди заразившихся коронавирусом на круизном судне в Японии

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Граждане пяти стран есть среди 10 заразившихся новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии. Об этом оператор лайнера Princess Cruises сообщил в среду на своем сайте .

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По его сведениям, госпитализированы с подтвержденным диагнозом были трое японцев, трое граждан КНР, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин (член экипажа). Все они находятся в больницах префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на судне находятся граждане более чем 50 стран. Ведомство не уточняет, каких именно. В посольстве РФ в Токио ТАСС сообщили, что среди пассажиров есть двое россиян. При необходимости диппредставительство готово оказать им необходимую поддержку.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

По решению властей Японии круизный лайнер стоит на якоре рядом с Йокогамой. Как заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, период карантина составит 14 дней, начиная с 5 февраля. На судне введен особый режим - пассажирам рекомендовано оставаться в каютах, доставку еды и напитков туда осуществляет персонал. Периодически Diamond Princess будет швартоваться в порту Йокогамы для пополнения запасов воды и продуктов.