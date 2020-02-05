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Китайская вирусная пневмония
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Первый борт ВКС с эвакуированными из Уханя прибыл в аэропорт Тюмени

На борту самолета находятся 80 человек
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© Снимок с видео\Минобороны РФ/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в аэропорту Тюмени, передает корреспондент ТАСС.

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В Минобороны России уточнили, что среди эвакуированных граждан "заболевших не выявлено". "По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное", - отметили в министерстве.

Как сообщило ранее в военном ведомстве, на первом борту ВКС находятся 80 человек с личными вещами. Пассажиров сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во вторник журналистам, что эвакуированные из Уханя россияне и граждане других государств будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами борты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин.

По информации председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в РФ эвакуируют 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаАрменияБелоруссияУкраинаКазахстанРоссияКитайТюменская областьМоор, Александр ВикторовичКитайская вирусная пневмония
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