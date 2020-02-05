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Судьи предлагают создать парадные мундиры для ношения вне заседаний

Председатель cовета судей Тамбовской области Наталия Бурашникова отмечает, что такая форменная одежда будет удобнее традиционных мантий

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские судьи предлагают разработать парадные мундиры для ношения вне судебных заседаний, в том числе на торжественных мероприятиях. С такой инициативой выступила на проходящем в Москве совещании председателей региональных советов судей председатель cовета судей Тамбовской области Наталия Бурашникова.

Символом судьи является судейская мантия, которая свидетельствует об особом статусе и авторитете судьи перед другими участниками процесса. Но она "является специальной одеждой судей, которую они могут надевать только при непосредственном отправлении правосудия", отметила Бурашникова.

"Вместе с тем нахождение судьи в мантии во внесудебное время не предусмотрено законом и не очень удобно в связи с определенным фасоном данной одежды, - пояснила она. - На наш взгляд, помимо мантии, судье необходима иная форменная одежда, которая будет способствовать поддержанию его достойного официального делового облика вне осуществления процессуальных действий и будет удобна для ношения".

Когда надеть мундир?

Высокопоставленный работник судебной системы рассказал ТАСС, что рассматривается вопрос о том, чтобы регламентировать ношение парадной формы судьями во время торжественных мероприятий, например юбилея суда, на съездах и конференциях судей, во время церемонии принятия присяги или ухода в отставку. "В настоящее время судья даже награды за заслуги перед судебной системой и добросовестное исполнение должностных обязанностей может прикрепить только на обычный пиджак - мантия это не предусматривает. И судьям в отставке приятно было бы надеть парадный мундир на мероприятиях органов судейского сообщества", - рассказал высокопоставленный судья.

По его мнению, можно предусмотреть два виды парадной одежды судей - летнюю белую и зимнюю синего или черного цвета с прошитыми золотистыми нитями обшлагами. "Единственное отличие - погон не будет, наверное, также, как и у дипломатов, хотя и могут быть знаки, указывающие на квалификационный класс судьи", - добавил он.

Мантия и мундир

При этом Бурашникова напомнила, что судейская мантия появилась в Англии (к английским судьям она перешла от монахов как свидетельство, что они вершат суд Божий на земле и не подвержены человеческим страстям). В Российской империи судьи вершили правосудие в мундире, добавила она. Форменная одежда мундира чиновников была разработана для каждого ведомства, и по мундиру можно было сделать вывод о принадлежности чиновника к определенному ведомству и его ранге. В 1894 году мундир служащих судебного департамента Министерства юстиции шился из черной ткани с бирюзовым кантом и золотыми пуговицами. Во время судебной реформы 1864 года был разработан и утвержден мундир мирового судьи и специальный знак отличающий мирового судью от других чиновников судебного ведомства.

Костюм времен Виктора Черномырдина и Счетная палата

Ношение судьями служебного обмундирования предусмотрено законом "О статусе судей". В 1994 году было издано постановление правительства РФ за подписью Виктора Черномырдина с описанием форменной одежды и обязывающее Минфин предусматривать в бюджете ассигнования на обеспечение работников судов форменной одеждой. Она включает синий форменный пиджак с желтыми пуговицами с гербом РФ, брюки (для женщин - юбку) и рубашки (блузки для женщин) белого и светло-синего цветов, черные туфли и черный галстук. Но при этом форма судей и работников аппаратов судов полностью совпадает, и нигде не прописано, в каких случаях судьи должны носить ее. На отсутствие четкого правового регулирования ношения судьями форменной одежды и требований к ней обратила внимание Счетная палата при проверке расходов бюджета за 2017 год.

"Сегодняшний форменный пиджак судьи не является характерным для одежды судей с исторической точки зрения - он ближе к прокурорскому мундиру и отличается от него лишь отсутствием погон и карманов", - заметила Бурашникова. Она предложила создать при Совете судей РФ рабочую группу для разработки положений о парадной форменной одежде служителей правосудия и порядке ее ношения.

Облик судьи

"Может показаться, что в настоящее время данный вопрос не является самым актуальным в период проведения судебной реформы. Наверное, внешний облик судьи нельзя назвать главной составляющей формирования уважения к суду", - сказала судья. Но Бурашникова уверена, что внешний вид имеет немаловажное значение для формирования репутации судьи. Она обратила внимание на то, что в последнее время в СМИ появляются негативные публикации о внешнем виде судей (например, статья "Российские судьи должны вызывать уважение, но иногда их внешний вид вызывает шок"), в органы судейского сообщества нередко поступают жалобы на излишне откровенную одежду судей.

"И напротив, достойный, сдержанный стиль судьи способен сформировать уважение и доверие к нему, поскольку свидетельствует о надежности и рассудительности человека, о его стабильности, собранности, объективности, готовности работать профессионально, - пояснила Бурашникова. - Это наш судейский мундир, наше лицо, тот внешний облик, по которому общество будет составлять представление о судебной системе в целом".

Новый мундир

По мнению Бурашниковой, критерием парадной форменной одежды современного судьи "должно являться ее соответствие официально-деловому стилю и сохранение в ней исторических традиций мундира российского судьи". Историческая традиция предусматривает в форменной одежде работников юстиции черный и зеленый цвета. А на ленте почетного знака ветерана судебной системы - сочетание красного, зеленого и белого цветов, которые символизируют власть, мудрость, уважение и чистоту. "Возможно, эти цвета и могут быть основополагающими при выборе цвета парадного мундира и его основных элементов", - заметила судья. Отдельными знаками можно различать вид деятельности судьи - работу в Конституционном суде, суде общей юрисдикции, арбитражном и других.

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