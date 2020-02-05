В Липецкой области уволили директора школы после избиения старшеклассницами ученицы

ТАСС, 5 февраля. Директора школы в Данкове Липецкой области и начальника отдела образования Данковского района уволили после появления в сети видео, на котором старшеклассницы жестоко избивают ученицу шестого класса. Об этом говорится в официальном сообщении администрации области, распространенном пресс-службой.

Видеозапись избиения появилась в одном их местных пабликов в настоящий момент активно распространяется в социальной сети. На видео две восьмиклассницы жестоко избивают и унижают ученицу шестого класса. В комментариях к записи сказано, что девочку также ударили головой об забор. Виной всему конфликт из-за мальчика.

"Расторгнуты трудовые отношения с начальником отдела образования Данковского района и с директором школы. Классный руководитель девочек, избивавших шестиклассницу, снята с классного руководства", - говорится в официальном сообщении областной администрации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, в настоящий момент все участники конфликта установлены, по факту инцидента проводится проверка.

"С заявлением об избиении дочери в полицию обратилась мама девочки. В настоящий момент на родителей учениц, которые участвовали в избиении, составлен административный протокол по ст. 5.35 - "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.