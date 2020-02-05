{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Липецкой области уволили директора школы после избиения старшеклассницами ученицы

Полиция проводит проверку

ТАСС, 5 февраля. Директора школы в Данкове Липецкой области и начальника отдела образования Данковского района уволили после появления в сети видео, на котором старшеклассницы жестоко избивают ученицу шестого класса. Об этом говорится в официальном сообщении администрации области, распространенном пресс-службой.

Видеозапись избиения появилась в одном их местных пабликов в настоящий момент активно распространяется в социальной сети. На видео две восьмиклассницы жестоко избивают и унижают ученицу шестого класса. В комментариях к записи сказано, что девочку также ударили головой об забор. Виной всему конфликт из-за мальчика.

"Расторгнуты трудовые отношения с начальником отдела образования Данковского района и с директором школы. Классный руководитель девочек, избивавших шестиклассницу, снята с классного руководства", - говорится в официальном сообщении областной администрации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, в настоящий момент все участники конфликта установлены, по факту инцидента проводится проверка.

"С заявлением об избиении дочери в полицию обратилась мама девочки. В настоящий момент на родителей учениц, которые участвовали в избиении, составлен административный протокол по ст. 5.35 - "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
"Победа" опровергла информацию о непредоставлении места ветерану ВОВ из-за перевеса багажа
В компании отметили, что ему было отказано в перевозке на месте с повышенной комфортностью из-за того, что это место находилось около аварийного выхода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС