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"Победа" опровергла информацию о непредоставлении места ветерану ВОВ из-за перевеса багажа

В компании отметили, что ему было отказано в перевозке на месте с повышенной комфортностью из-за того, что это место находилось около аварийного выхода

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" опровергла информацию о "непредоставлении места повышенного комфорта ветерану ВОВ из-за перевеса багажа".

По данным компании, ветерану было отказано в перевозке на месте с повышенной комфортностью (увеличенным пространством для ног) из-за того, что это место находилось около аварийного выхода.

"Выбранное им кресло расположено у эвакуационного выхода и не могло быть ему предоставлено. По принятым мировым стандартам безопасности, возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу, - говорится в сообщении компании. - За услугу "Выбор места" клиенту оформлен возврат денежных средств".

"Победа" с глубоким уважением относится к каждому клиенту почтенного возраста, особенно к ветеранам, и с удовольствием делает все возможное для максимального комфорта во время полета. Но нарушение правил, связанных с безопасностью, невозможно при любых обстоятельствах", - добавили в "Победе".

Случай произошел на рейсе Казань - Сочи 2 февраля.

В компании отметили, что планируют обращаться в суд "по каждому случаю публикации недобросовестными СМИ искаженной информации, причинившей репутационный ущерб компании".

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Россия
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