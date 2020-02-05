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СМИ: житель Огайо по ошибке получил 55 тыс. писем одновременно

Это были письма от компании, предоставляющей кредит на учебу его дочери

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Житель города Туинсберг (штат Огайо) Дэн Кейн по ошибке получил почти 80 коробок с письмами от компании, предоставляющей кредиты на учебу. Об этом сообщил местный телеканал 19 News.

Сотрудники почтового отделения позвонили Кейну и предложили забрать адресованные ему письма от компании College Ave Student Loans. В отделении Кейну объяснили, что почтовые служащие не в состоянии доставить груз, состоящий из 79 коробок по 700 посланий в каждой. Получателю удалось их вывезти на своей машине за две поездки.

Доставив все коробки домой, Кейн выяснил, что в них находятся одинаковые по содержанию письма, касающиеся кредита, который Кейн и его жена взяли на обучение дочери в вузе. "Я был шокирован. Как можно допустить такую ошибку? Что это за шутки?" - приводит телеканал слова американца.

Представители College Ave Student Loans признали допущенную ошибку, произошедшую, по их словам, из-за сбоя программы, предназначенной для обработки информации об отправляемой почте. В компании выразили готовность забрать у Кейна коробки с письмами и предоставить ему компенсацию за причиненные неудобства. Получатель пока обдумывает это предложение. Он обратил внимание на то, что во всех 55 тыс. письмах допущена, как он считает, ошибка - неверно рассчитана сумма, которую ему следует выплатить в погашение кредита.

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