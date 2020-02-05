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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Гонконге приняли карантинные меры на борту круизного лайнера

С 19 по 24 января на судне World Dream находились трое китайцев, у которых впоследствии диагностировали вирус 2019-nCoV
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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 февраля. /ТАСС/. Гонконгские медики принимают карантинные меры на круизном лайнере World Dream, который вернулся сюда в среду из Тайваня. Выяснилось, что с 19 по 24 января на этом судне во время его предыдущего плавания из Гуанчжоу во Вьетнам находились трое китайцев, у которых впоследствии диагностировали вирус 2019-nCoV, сообщает издание Dimsum Daily.

По этой причине власти Тайваня во вторник не разрешили высадить пассажиров лайнера в порту города Гаосюн, и он вернулся в Гонконг. На его борту находятся 1,8 тыс. пассажиров (90% из них - жители Гонконга) и столько же членов экипажа. У 30 сотрудников во время плавания были выявлены простуда и кашель. Они взяты на обследование.

Службы здравоохранения заявили, что никому из 3,6 тыс. человек на борту не будет разрешено сойти на берег до тех пор, пока врачи не проведут медосмотр и тесты. Пока не ясно, сколько времени лайнер пробудет на карантине.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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