{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во всех школах Якутска ввели карантин по гриппу и ОРВИ

Занятия приостановили до 16 февраля включительно

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Уроки отменены во всех школах Якутска на 10 дней из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ. Решение о введении карантина приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия городской администрации в среду, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Спецпроект на тему
Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

В Якутске работает 51 школа, в которой учатся 47 тыс. человек.

"В целях недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в срок с 6 февраля по 16 февраля включительно приостанавливается учебный процесс с 1 по 11 (12) классы в образовательных учреждениях города Якутска", - говорится в сообщении.

Помимо того, на период карантина отменяются кружки, секции, любые виды дополнительных школьных и внешкольных мероприятий.

По данным пресс-службы, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости в Якутске с 27 января по 4 февраля оценивается как "напряженная". "Наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых и превышение допустимых эпидемических порогов. По данным управления Роспотребнадзора по Якутии, на пятой неделе (с 27 января по 2 февраля) этого года по совокупному населению Якутска зарегистрировано 4 199 случаев заболевания ОРВИ и гриппом", - отметили в мэрии.

Отмечается, что показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 121,5, что на 54,4% выше недельного эпидемического порога и на 30,6% выше показателя заболеваемости прошлой недели. Рост числа заболевших и превышение эпидпорогов отмечается во всех возрастных группах.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Среди эвакуированных из Китая в Тюмень первым бортом ВКС двое иностранцев
В пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям уточнили, что это граждане Таджикистана и Армении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС