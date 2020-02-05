Во всех школах Якутска ввели карантин по гриппу и ОРВИ

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Уроки отменены во всех школах Якутска на 10 дней из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ. Решение о введении карантина приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия городской администрации в среду, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

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В Якутске работает 51 школа, в которой учатся 47 тыс. человек.

"В целях недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в срок с 6 февраля по 16 февраля включительно приостанавливается учебный процесс с 1 по 11 (12) классы в образовательных учреждениях города Якутска", - говорится в сообщении.

Помимо того, на период карантина отменяются кружки, секции, любые виды дополнительных школьных и внешкольных мероприятий.

По данным пресс-службы, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости в Якутске с 27 января по 4 февраля оценивается как "напряженная". "Наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых и превышение допустимых эпидемических порогов. По данным управления Роспотребнадзора по Якутии, на пятой неделе (с 27 января по 2 февраля) этого года по совокупному населению Якутска зарегистрировано 4 199 случаев заболевания ОРВИ и гриппом", - отметили в мэрии.

Отмечается, что показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 121,5, что на 54,4% выше недельного эпидемического порога и на 30,6% выше показателя заболеваемости прошлой недели. Рост числа заболевших и превышение эпидпорогов отмечается во всех возрастных группах.