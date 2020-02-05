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Китайская вирусная пневмония

МИД Армении выразил благодарность РФ за содействие в эвакуации гражданки страны из Уханя

В ведомстве уточнили, что другие граждане Армении, находящиеся в провинции Хубэй, отказались от эвакуации

ЕРЕВАН, 5 февраля. /ТАСС/. МИД Армении выразил благодарность российским коллегам за содействие в эвакуации из Уханя гражданки республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

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"Гражданка Армении Людмила Багдасарян с помощью российских коллег эвакуирована в Россию из китайского города Ухань. Армянское посольство поддерживает постоянную связь с нашей гражданкой и делает все для ее скорейшего возвращения на родину. Мы выражаем благодарность российским коллегам за исполнение нашей просьбы и поддержку", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, остальные граждане Армении, находящиеся в провинции Хубэй, отказались от эвакуации.

Ни у кого из эвакуируемых из Уханя не был обнаружен новый тип коронавируса. При этом в соответствии с международными требованиями они будут на две недели помещены под карантин.

Согласно официальной статистике, всего из Уханя и Хубэя эвакуированы 144 человека, из них 128 - граждане России, остальные - представители стран СНГ.

 

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АрменияРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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