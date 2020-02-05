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Китайская вирусная пневмония

ФСИН сообщила, что в местах лишения свободы не выявлено заразившихся коронавирусом

В учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится профилактика: выясняется эпидемический анамнез, проверяется общее самочувствие и измеряется температура тела у вновь поступающих в следственные изоляторы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Никто из заключенных в местах лишения свободы в России не заразился коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

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"По состоянию на 5 февраля в учреждениях уголовно-исполнительной системы ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено", - сообщили в ФСИН.

Для недопущения возникновения и распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится профилактика. В частности, выясняется эпидемический анамнез (нахождение на территории КНР в течение последних 14 дней, контакт с больными или подозрительными на заболевание, вызванное новым коронавирусом), проверяется общее самочувствие и измеряется температура тела у вновь поступающих в следственные изоляторы. Также на сайте ФСИН России размещены информационный бюллетень "О ситуации и мерах профилактики заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией", памятка "Профилактика коронавируса".

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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