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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Китае создают робота для сбора анализов у лиц с подозрением на новый коронавирус

По данным агентства "Синьхуа", создание такого робота поможет сократить число случаев заражения среди медицинского персонала

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Ведущий производитель роботов Китая - компания Siasun - при содействии Шэньянского института автоматизации создает робота, который будет заниматься сбором медицинских анализов у лиц с подозрением на пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

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По его данным, робот возьмет на себя часть функций медсестер. Они постоянно подвергают себя повышенному риску при осмотре пациентов, которые с большой вероятностью могут быть заражены пневмонией. Предполагается, что новейшие технологии позволят существенно ускорить и упростить проверку на наличие инфекции.

Проект осуществляется при поддержке Академии наук Китая и нескольких государственных ведомств. Согласно задумке конструкторов, при помощи гибкой механизированной руки робот на дистанционном управлении будет аккуратно помещать в ротовую полость пациента марлевый тампон. С его помощью врачи смогут абсолютно безопасно получать образец слюны.

Ожидается, что такая технология максимально сократит число случаев заражения среди медицинского персонала, борющегося с распространением заражения.

 

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