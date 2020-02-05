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Китайская вирусная пневмония

Пребывание пассажиров на японском лайнере во время карантина будет бесплатным

Компания-оператор судна сообщила, что пассажирам также предоставят бесплатный доступ в интернет и телефонную связь для общения с родственниками

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Пассажиры круизного судна Diamond Princess, которое находится рядом с японским портом Йокогама, не будут нести никаких дополнительных расходов во время двухнедельного карантина. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель компании Carnival Japan, которая является оператором судна с японской стороны.

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"Никаких планов брать деньги за нахождение на судне, а также за предоставляемую еду у нас нет", - сказал он. Процесс питания по возможности будет организован непосредственно в каютах, поскольку японские власти рекомендовали пассажирам оставаться внутри в рамках мер по профилактике распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

"Гостям будет по-прежнему предоставляться бесплатный доступ в интернет и телефонная связь, чтобы они могли поддерживать связь со своей семьей и близкими, а экипаж корабля работает над тем, чтобы всем гостям было комфортно. Мы продолжим в полной мере сотрудничать и следовать указаниям правительства Японии и медицинских регуляторов", - говорится в заявлении компании, размещенном на ее сайте. Периодически Diamond Princess будет швартоваться в порту Йокогамы для пополнения запасов воды и продуктов.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на судне находятся около 3,7 тыс. человек, которые являются гражданами более чем 50 стран. Ведомство не уточняет, каких именно. В посольстве РФ в Токио ТАСС сообщили, что среди пассажиров есть двое россиян. При необходимости диппредставительство готово оказать им необходимую поддержку.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер был поставлен на якоре рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

Врачи выявили 273 человека, которые либо контактировали с заразившимся гражданином КНР, либо имели симптомы пневмонии. В настоящее время известны результаты анализов 31 из них: у 10 подтвержден коронавирус - это граждане Японии, Китай, США, Австралии и Филиппин. Все они эвакуированы катерами береговой охраны на берег и госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.

 

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ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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