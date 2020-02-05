Все трассы для катания открыты на Эльбрусе впервые с начала горнолыжного сезона

НАЛЬЧИК, 5 февраля. /ТАСС/. Снегопад, прошедший на Эльбрусе, позволил впервые с начала горнолыжного сезона открыть для катания все трассы. Высота снежного покрова достигает 30 см, что позволяет допустить отдыхающих до самой высшей точки катания - 3847 метров, сообщили ТАСС в среду в администрации АО "Курорт Эльбрус".

"С утра на курорте много народа, уже на кассах есть очереди, у нас выпал снег порядка 30 см, и мы открыли впервые с начала сезона для катания все трассы, начиная с поляны Азау и до Гара-Баши", - сказал представитель курорта.

С началом полноценного зимнего сезона возвращается и гибкая система тарифов. "В кассах АО "Курорт Эльбрус" снова доступны многодневные абонементы на срок от двух до восьми дней по более выгодной цене, а также тариф половины дня, действующий ежедневно с 12:00. Стандартная стоимость однодневного ски-пасса на все три очереди канатных дорог составляет 2000 руб." - уточнили в администрации.

В настоящее время "Курорт Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах горы, ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активного отдыха со всего мира, за период новогодних выходных здесь отдохнули около 37 тыс. туристов. С 5 по 10 феврале на Эльбрусе состоятся два этапа Кубка России по горнолыжному спорту с участием 120 спортсменов из 13 регионов страны.