{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: большинство россиян видят прогресс российской науки в армии и космосе

Немногим реже респонденты указывали на лидерство в атомной и ядерной энергетике, в программировании и IT-технологиях
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более половины жителей России считают, что российские ученые лидируют в военной, космической, а также медицинской отраслях. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду.

"Чаще всего лидерство российской науки наши соотечественники отмечают в военной сфере (32%), в космосе (21%, со снижением на 9 п.п. с 2018 года) и в здравоохранении (13%). Реже на лидерство указывали в атомной и ядерной энергетике (5%), в программировании и IT-технологиях (5%)", - свидетельствуют данные опроса.

Большинство опрошенных (63%) уверены, что за последние 20 лет наука оказала позитивное влияние на жизнь страны. Кроме того, 31% оценили положительное влияние науки в медицине, 13% - в сфере вооружения, 8% - в сфере космоса, 8% - в области образования и 7% - коммуникаций. В то время как об отрицательном влиянии науки в сфере образования заявили 6%, в сфере экологии - 5%, в области медицины - 5%. При этом 73% россиян затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, почти половина респондентов (45%) отмечают роль малого бизнеса в развитии России, 44% говорят о роли телевидения и кино, еще 37% - о положительном влиянии правительства страны.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1 февраля 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
Реклама на ТАСС
Роскомнадзор заблокирует сервис scryptmail.com за неисполнение законодательства
Ранее в ведомстве сообщили о подготовке для суда документов с целью блокировки ресурса Mailbox.org
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС