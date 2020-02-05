ВЦИОМ: большинство россиян видят прогресс российской науки в армии и космосе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более половины жителей России считают, что российские ученые лидируют в военной, космической, а также медицинской отраслях. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду.

"Чаще всего лидерство российской науки наши соотечественники отмечают в военной сфере (32%), в космосе (21%, со снижением на 9 п.п. с 2018 года) и в здравоохранении (13%). Реже на лидерство указывали в атомной и ядерной энергетике (5%), в программировании и IT-технологиях (5%)", - свидетельствуют данные опроса.

Большинство опрошенных (63%) уверены, что за последние 20 лет наука оказала позитивное влияние на жизнь страны. Кроме того, 31% оценили положительное влияние науки в медицине, 13% - в сфере вооружения, 8% - в сфере космоса, 8% - в области образования и 7% - коммуникаций. В то время как об отрицательном влиянии науки в сфере образования заявили 6%, в сфере экологии - 5%, в области медицины - 5%. При этом 73% россиян затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, почти половина респондентов (45%) отмечают роль малого бизнеса в развитии России, 44% говорят о роли телевидения и кино, еще 37% - о положительном влиянии правительства страны.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1 февраля 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.