В больницах Якутии создали резерв в 1 млн масок

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Резерв в один миллион медицинских масок имеется в медучреждениях Якутии в рамках профилактических мер против пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, сообщила журналистам в среду министр здравоохранения региона Елена Борисова.

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"В медицинских организациях создан резерв порядка [одного] миллиона масок для того, чтобы наши медицинские работники, пациенты, которые находятся там [в медучреждении], могли обеспечить свою безопасность", - сказала Борисова.

Как отметила министр здравоохранения региона, контролем обеспечения медицинских масок в аптеках занимается Росздравнадзор. По информации Борисовой, ведомство контролирует около 300 частных аптек. "Росздравнадзор контролирует, чтобы не повышались цены, потому что на этом ажиотаже вполне возможно повышение цен, и как раз этого мы не должны допустить. Это наша задача", - отметила Борисова.

"Сегодня у нас достаточно сил и средств в министерстве здравоохранения для того, чтобы оказать всю медицинскую помощь, если вдруг случаи заболевания [пневмонией, вызванной коронавирусом] будут зарегистрированы", - добавила Борисова.