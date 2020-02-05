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Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки

Ведомство выявило 511 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией из Китая в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, заболевания протекают в легкой клинической форме, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, "за период мониторинга выявлено 511 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 71 заболевшего - респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 48 - грипп А, у 28 - грипп В, у 19 - парагрипп, в 18 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 24-х заболевших - микстинфекция".

 

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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