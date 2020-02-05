Бастрыкин взял на контроль ситуацию с девочкой, жившей на ферме в помещении с животными

ТАСС, 5 февраля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Приморье, где трехлетняя девочка и бабушка жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме для крупного рогатого скота. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Александр Бастрыкин дал указание доложить обо всех принятых решениях и мероприятиях по восстановлению прав девочки и поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Сотрудники опеки и попечительства в Приморском крае вместе с полицейскими обнаружили семью, где трехлетний ребенок жил в одной комнате на ферме с телятами и козлятами. Помещение не было приспособлено для проживания человека. Кроме животных, в нем находились мешки с кормом для скота, ветеринарные медикаменты в открытом доступе. Бабушка, опекун девочки, объяснила, что на ферме много работы, ей с ребенком удобнее жить здесь, чем в доме, который находится в селе.

Ребенка изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Уссурийске. Следователи начали проверку.