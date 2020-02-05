Пилоты первого борта с эвакуированными из Уханя пройдут дополнительную профилактику

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Пилоты и специалисты, сопровождавшие эвакуированных самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России из китайской провинции Хубэй граждан, пройдут дополнительную обработку для профилактики заболеваний. Об этом сообщил журналистам в среду начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

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"Первое, что было сделано, был проведен опрос на наличие лиц с признаками заболевания. Лиц с признаками заболевания при осмотре не выявлено, жалоб пассажиры не предъявляют", - сказал он.

"Также дополнительный осмотр прошли сотрудники, пилоты и обслуживающие специалисты воздушного судна. Все они также пройдут дополнительную обработку", - добавил Летюшев.

По его словам, при обследовании на борту бесконтактным способом ни у кого из пассажиров не выявили повышенную температуру, которая является одним из признаков пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.

Согласно последним данным, заболевание выявлено в 25 странах, включая Россию, где зафиксированы два случая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.