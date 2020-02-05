Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область еще 64 человека из Уханя

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Еще один самолет Воздушно-космических сил РФ с 64 эвакуированными из Уханя гражданами приземлился в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Как уточнили в пресс-службе, заболевших не выявлено. "По докладу военных медиков, состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное", - подчеркнули в Минобороны.

Все прибывшие в Тюменскую область граждане будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.

Ранее первым самолетом ВКС из Уханя в Тюменскую область были доставлены 80 человек, в том числе два иностранца - граждане Таджикистана и Армении. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во вторник журналистам, что эвакуированные из Уханя россияне и граждане других государств будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

По данным посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.