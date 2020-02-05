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Толстой предложил высылать из России послов стран, где разрушают советские мемориалы

Вице-спикер Госдумы также призвал каждого сохранить память о подвиге предыдущих поколений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия должна жестко отвечать на попытки разрушения советских мемориалов в восточноевропейских странах вплоть до высылки их послов. С такой инициативой в среду выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе круглого стола "Историческая память: духовные уроки Великой Победы".

"Нам нужно жестко отвечать на попытки разрушения наших мемориалов в Восточной Европе. Не так, к сожалению, как сегодня зачастую это происходит, когда наши представители просто кивают головой. Послов надо высылать в таких случаях, когда речь идет о том, что разоряют могилы людей, отдавших свою жизнь за возможность тех или иных стран говорить на родном языке", - заявил Толстой.

Заместитель председателя нижней палаты также призвал каждого сохранить память о подвиге предыдущих поколений.

"Самое главное - объяснить, почему этот подвиг был, почему и какое отношение это имеет к сегодняшнему дню, к нашей возможности самостоятельно, свободно выбирать путь развития нашей страны, не оглядываясь ни на кого, не делегируя свой суверенитет в обмен на субсидии от Евросоюза, как это сделало большинство европейский стран, в том числе и освобожденных советскими солдатами", - заключил Толстой.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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