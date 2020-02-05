Нижегородец обвинил учителя в избиении пятиклассника

ТАСС, 5 февраля. Сотрудники нижегородской полиции проверяют распространенную в СМИ информацию об учителе, якобы избившей на уроке ученика. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Информация о конфликте появилась в группе "Типичное Сормово / Нижний Новгород" социальной сети "ВКонтакте", а затем и в нижегородских СМИ. Автор сообщения утверждает, что учитель избила пятиклассника, разбила его новый телефон и разорвала портфель.

"Заявление от отца ученика с жалобой на педагога поступило 15 января в отдел полиции № 8. В настоящее время по данному факту проводится проверка, срок ее проведения продлен до 30 суток", - отметили в пресс-службе.