Эвакуация граждан через пункт пропуска "Полтавка" в Приморском крае завершена

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Эвакуация в одном из трех пунктов пропуска в Приморье завершилась в среду. Все граждане России, желающие покинуть Китай из-за угрозы распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, через пункт пропуска "Полтавка - Дуннин" приехали в регион, сообщила пресс-служба краевого правительства.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска. Ранее в Россию через Приморье выехали 174 человека. Остающиеся в Китае граждане, желающие вернуться в Россию в условиях закрытых пунктов пропуска, могут обратиться за помощью на специально созданную горячую линию.

"Эвакуация в одном из трех пунктов пропуска в Приморье завершилась в среду, 5 февраля. Граждане России, которые желают вернуться на родину из-за угрозы распространения коронавируса в Китае, смогут это сделать через пункты пропуска "Краскино" и "Пограничный", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в среду через пункты пропуска в Приморье в страну вернулись 19 граждан России. Работа по вывозу россиян из Китая продолжится 6 февраля. Россиян, возвращающихся в Приморье со стороны Маньчжурии по выделенным коридорам, при пересечении границы осматривают медики, также проводятся лабораторные исследования. Граждане Китая с видом на жительство в России при пересечении границы будут проходить карантинные мероприятия в течение 14 дней.