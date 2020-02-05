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75-летие Победы

Работы на монументе "Родина-мать зовет!" завершены на 95%

Восстановление памятника должны полностью завершить к майским праздникам
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Работы на 85-метровом монументе "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, проводимые в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершены на 95%, сообщает в среду пресс-служба Министерства культуры РФ.

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"В настоящее время продолжаются работы по приведению в надлежащее состояние монумента "Родина-мать зовет!" и благоустройству прилегающей территории, созданию дренажной системы, замене системы освещения. На сегодняшний день работы завершены на 95%. Срок завершения работ - майские праздники, но мы ожидаем, что весь объем работ будет выполнен уже в марте", - цитирует директора Музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексея Дементьева пресс-служба.

В 2017 году, когда начался комплекс работ, была заменена канатная арматура внутри главного монумента, отвечающая за прочность и устойчивость конструкции. В 2018-2020 годах специалисты реставрировали поверхность скульптуры и благоустраивали прилегающую территорию, уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам Дементьева, одним из центральных событий празднования 75-летнего юбилея станет патриотическая акция "Свет Великой Победы", которая будет проходить несколько дней в вечернее время. Современные проекторы будут транслировать на статую видео в формате 3D. Акция проводится уже четыре года, в 2019 году ее посетило около 300 тыс. человек. В год празднования юбилея Победы она будет более масштабной: увеличится не только время проведения, но и количество задействованных объектов.

Директор Музея-заповедника "Сталинградская битва" уточнил, что для создания проекций планируется использовать не только центральный монумент, но и комплекс скульптурных композиций, расположенных на территории Мамаева кургана. Проекции расскажут о начале войны, ее ключевых событиях, городах-героях, коренном переломе войны в результате Сталинградской битвы, освобождении Европы.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаВолгоградская область75-летие Победы
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