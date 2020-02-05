Песков: Путин ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при необходимости ежечасно получает информацию о ситуации с коронавирусом. Как заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, все российские службы проводят масштабные работы по предотвращению распространения инфекции.

"Президент, естественно, ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации [с коронавирусом]", - отметил представитель Кремля.

По его мнению, в РФ "ведется действительно очень масштабная работа [по предотвращению распространения коронавируса], ведется днем и ночью".

При этом, отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле мерами, предпринимаемыми правительством по борьбе с коронавирусом, Песков заметил, что "пока рано давать какие-то оценки". "Работа проделывается системная, очень обширная как по географии, так и содержательная, задействован целый механизм предотвращения проникновения вируса к нам в страну, работают ученые, работают компании - имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины, некого моделирования вакцины", - перечислил пресс-секретарь президента. Он также обратил внимание на тот факт, что "задействованы дипломатическая служба, средства и силы ВКС России".

Два самолета ВКС РФ доставили из Уханя 144 человека, большинство которых - граждане России, а также граждане других стран. Эвакуированные, среди которых не выявлено зараженных, будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.