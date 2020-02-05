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Роскомнадзор заблокирует сервис Scryptmail.com за неисполнение законодательства

Ранее в ведомстве сообщили о подготовке для суда документов с целью блокировки ресурса Mailbox.org
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Таганский суд города Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора по ограничению доступа к почтовому сервису Scryptmail.com за непредоставление его владельцем необходимых данных для внесения сервиса в реестр Организаторов распространения информации. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Мы подтверждаем, что суд удовлетворил наш иск по ограничению доступа (к Skryptmail.com)", - сказали в пресс-службе.

Решение об удовлетворении иска ведомства к компании SCRYPTmail LLC также размещено в картотеке суда.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора сообщал ТАСС, что ведомство готовит для суда документы с целью блокировки двух защищенных сервисов по обмену сообщениями - Scryptmail и Mailbox.org. По его словам, "они не предоставили данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации".

Ранее издание РБК сообщило, что во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в ОРИ в Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com. По данным РБК, Scryptmail и Mailbox.org на официальных сайтах позиционируют себя как защищенные сервисы, обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности и безопасности передаваемых сообщений. По данным Similarweb, в августе у Mailbox.org было 1,1 млн посетителей, аудитория Scryptmail неизвестна. Опрошенные РБК эксперты утверждают, что интерес ФСБ к Scryptmail и Mailbox.org мог быть вызван ложными сообщениями о минировании, которые приходили с почтовых адресов с этими доменными именами.

Компания Heinlein Support GmbH при этом ранее предоставила ведомству все данные для внесения Mailbox.org в реестр ОРИ, таким образом согласившись исполнять так называемый "пакет Яровой". Ведомство в среду отозвало судебный иск.

О законе

Федеральный закон № 97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ ("пакет Яровой"), - предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и всех любых других действий. В настоящее время в реестре зарегистрирован 201 организатор распространения информации.

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