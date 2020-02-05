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В Великом Новгороде планируют увековечить память академика Валентина Янина

Поступающие от горожан идеи рассмотрят на заседании специальной комиссии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Великого Новгорода планируют увековечить память крупнейшего исследователя Новгородской Руси и берестяных грамот, академика Валентина Янина - сейчас мэрия собирает предложения от горожан.

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Выдающийся советский и российский ученый умер 2 февраля в Москве, не дожив четырех дней до 91 года. Прощание с ученым и гражданская панихида пройдут 6 февраля на территории новгородского Кремля, Янин будет похоронен на Рождественском кладбище в Великом Новгороде.

"Ученики Валентина Лаврентьевича в память о нем стали возлагать цветы к месту находки первой берестяной грамоты [в Великом Новгороде] - скульптуре мальчика Онфима. Скульптура теперь всегда будет напоминать нам о почетном гражданине, академике Валентине Лаврентьевиче Янине. Как еще увековечить его имя - давайте подумаем вместе", - написал на своей странице во "ВКонтакте" мэр города Сергей Бусурин.

В пресс-службы мэрии ТАСС пояснили, что все собранные предложения далее будут рассмотрены специальной комиссией. "Для начала нужно подумать, что мы хотим и можем сделать, чтобы увековечить память ученого. У нас есть комиссия по увековечиванию памяти при думе Великого Новгорода, она будет рассматривать поступающие предложения", - пояснил собеседник агентства.

Теги
РоссияНовгородская областьЯнин, Валентин Лаврентьевич
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