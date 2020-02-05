В Великом Новгороде планируют увековечить память академика Валентина Янина

Выдающийся советский и российский ученый умер 2 февраля в Москве, не дожив четырех дней до 91 года. Прощание с ученым и гражданская панихида пройдут 6 февраля на территории новгородского Кремля, Янин будет похоронен на Рождественском кладбище в Великом Новгороде.

"Ученики Валентина Лаврентьевича в память о нем стали возлагать цветы к месту находки первой берестяной грамоты [в Великом Новгороде] - скульптуре мальчика Онфима. Скульптура теперь всегда будет напоминать нам о почетном гражданине, академике Валентине Лаврентьевиче Янине. Как еще увековечить его имя - давайте подумаем вместе", - написал на своей странице во "ВКонтакте" мэр города Сергей Бусурин.

В пресс-службы мэрии ТАСС пояснили, что все собранные предложения далее будут рассмотрены специальной комиссией. "Для начала нужно подумать, что мы хотим и можем сделать, чтобы увековечить память ученого. У нас есть комиссия по увековечиванию памяти при думе Великого Новгорода, она будет рассматривать поступающие предложения", - пояснил собеседник агентства.