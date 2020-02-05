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Минувший январь стал вторым по теплу в России за всю историю метеонаблюдений

По данным Росгидромета, прошлый температурный рекорд был зафиксирован в 2007 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Средняя температура января, самого холодного месяца, второй раз в истории метеонаблюдений оказалась выше нуля в этом году. Таким образом, прошедший январь взял "серебро" по теплу, уступив лишь 2007 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Росгидромета.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что среднемесячная температура за январь превысила климатическую норму на 9,3 градуса в Москве. Он стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, "обогнав" предыдущего рекордсмена, январь 2007 года, на полтора градуса.

"Второй раз в истории средняя температура самого холодного месяца зимы в центре России оказалась выше нуля. В результате прошедший январь в России - второй самый теплый в истории метеонаблюдений и уступает только январю 2007 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на европейской территории страны аномалии среднемесячной температуры воздуха составили от четырех до 10 градусов тепла, а на Азиатской еще больше - от восьми до 12 градусов тепла. Только на крайнем северо-востоке страны было холоднее, чем обычно.

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