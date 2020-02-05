Запасы воды для Симферополя вдвое меньше прошлогодних, но их достаточно

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Запасы воды для Симферополя составляют 26 млн кубометров, что в два раза меньше, чем в прошлом году. В среду приток в водохранилища составил 722 тыс. кубометров, этого хватит на 104 дня, сообщил ТАСС председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Президент России Владимир Путин 10 января 2020 года раскритиковал местные власти за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения. В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки.

"Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тыс. кубометров пришло, а расход 140 тыс., уже 104 дня", - сказал Вайль, уточнив, что запасы воды в водохранилищах, из которых снабжается Симферополь, составляют 26 млн кубометров, в 2019 году в этот же период было 50 млн кубометров.

Симферополю необходимо бережно расходовать воду, подчеркнул он, уточнив, что информация корректируется ежедневно и прогноз строится на краткосрочный период. "Абсолютно никаких чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день нет. Да, запасы в два раза меньше, чем в прошлом году. Но это не говорит о том, что воды нет", - добавил Вайль.

График ограничения водоснабжения пока не составлен, дата введения каких-либо ограничений не определена, уточнили в пресс-службе "Воды Крыма". В пресс-службе администрации Симферополя ТАСС сообщили, что разрабатываются планы по снижению расхода воды. "Это будет касаться жилого сектора. Объекты социальной инфраструктуры - пока никаких ограничений не планируется: больницы, школы, садики - по-прежнему все остается", - сказал собеседник, не уточнив, когда может быть ввод ограничения.