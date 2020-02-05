{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Запасы воды для Симферополя вдвое меньше прошлогодних, но их достаточно

График ограничения водоснабжения пока не составлен

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Запасы воды для Симферополя составляют 26 млн кубометров, что в два раза меньше, чем в прошлом году. В среду приток в водохранилища составил 722 тыс. кубометров, этого хватит на 104 дня, сообщил ТАСС председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Президент России Владимир Путин 10 января 2020 года раскритиковал местные власти за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения. В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки.

"Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тыс. кубометров пришло, а расход 140 тыс., уже 104 дня", - сказал Вайль, уточнив, что запасы воды в водохранилищах, из которых снабжается Симферополь, составляют 26 млн кубометров, в 2019 году в этот же период было 50 млн кубометров.

Симферополю необходимо бережно расходовать воду, подчеркнул он, уточнив, что информация корректируется ежедневно и прогноз строится на краткосрочный период. "Абсолютно никаких чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день нет. Да, запасы в два раза меньше, чем в прошлом году. Но это не говорит о том, что воды нет", - добавил Вайль.

График ограничения водоснабжения пока не составлен, дата введения каких-либо ограничений не определена, уточнили в пресс-службе "Воды Крыма". В пресс-службе администрации Симферополя ТАСС сообщили, что разрабатываются планы по снижению расхода воды. "Это будет касаться жилого сектора. Объекты социальной инфраструктуры - пока никаких ограничений не планируется: больницы, школы, садики - по-прежнему все остается", - сказал собеседник, не уточнив, когда может быть ввод ограничения.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
На Алтае из-за угрозы обрушения закрыли детский сад
Воспитанников и работников перевели в другой корпус учреждения и другие детсады
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС