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Прокуратура потребовала наказать персонал курской больницы, бросивший ветерана в коридоре

Ранее сообщалось, что 94-летнюю пенсионерку положили в коридоре больницы и отказали в оперативном обследовании

КУРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура завершила проверку по факту размещения в коридоре одной из больниц Курска 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, выявив нарушения при оказании медицинской помощи пожилой пациентке. Главному врачу внесено представление с требованием устранить нарушения, сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

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24 января в СМИ появилась информация о том, что в одну из больниц Курска поступила ветеран Великой Отечественной войны 1925 года рождения, ее положили в коридоре больнице и отказали в оперативном обследовании. По данному факту следственное управление СК, а также прокуратура организовали проверку.

"Престарелая пациентка, нуждающаяся в максимальном покое и уходе, почти сутки находилась в таких условиях [в коридоре урологического отделения], несмотря на наличие свободных мест в других отделениях больницы. Указанные нарушения стали возможными в связи с недобросовестным отношением медицинских работников к исполнению возложенных на них обязанностей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, для устранения выявленных нарушений главный врач получил представление от прокуратуры, где также отмечается требование привлечь виновных медработников к дисциплинарной ответственности. В конце января в связи с произошедшим инцидентом заместитель главного врача по хирургии уволился по собственному желанию, также отстранен на время проверок заведующий отделением урологии больницы.

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РоссияКурская область
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