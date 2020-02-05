Центр пребывания для контактировавших с носителем коронавируса в Москве готов к работе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московский центр временного пребывания для людей, контактировавших с носителем коронавируса, полностью готов к приему. Одновременно там смогут разместится около 150 человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного Департамента соцзащиты населения.

"Если в специализированных медучреждениях находятся люди с выраженными симптомами вирусной инфекции, то в этом учреждении смогут временно проживать люди, у которых отсутствуют симптомы заболеваний, но они находились в зоне вспышки вирусных инфекций, и у них не истек инкубационный период. Центр полностью готов к приему людей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что центр создан на базе учреждения соцзащиты для реабилитации инвалидов "Царицыно", он представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 13 тыс. кв. м, разместить туда можно не менее 150 человек. В учреждении оборудованы комнаты, где можно проживать с семьей, а также помещения для досуга, в том числе детские комнаты. В департаменте добавили, что с сотрудниками центра решены все необходимые вопросы по временному переустройству работы учреждения. Персонал будет заниматься организацией проживания и питания людей, а медицинское наблюдение будут осуществлять специалисты столичного Департамента здравоохранения.

Люди с выраженными симптомами вирусной инфекции будут направляться в специализированные медучреждения, добавили в пресс-службе.

В департаменте пояснили, что центр было решено создать именно на базе этого соцучреждения в связи с его малой загруженностью - реабилитацию в нем проходило менее 50 человек. С каждым из них индивидуально прорабатывается вопрос, в каких учреждениях они смогут продолжить курс.