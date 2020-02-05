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Китайская вирусная пневмония

В КНР задержан мужчина, скрывший поездку в Ухань и заразивший коронавирусом семь человек

По информации Global Times, на карантин поместили более 4 тыс. человек, находившихся в возможном контакте с задержанным

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция КНР задержала мужчину, не сообщившего властям о посещении Уханя и заразившего не менее семи человек коронавирусом нового типа. Об этом в среду сообщила газета Global Times.

Как сообщает издание, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из города Ухань, эпицентра вспышки коронавируса, участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке, и заразил, как утверждается, не менее семи человек. В частности, 22 января он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовало около 3 тыс. гостей.

 

Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения, Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин. Издание не сообщает, проявлялись ли у него симптомы пневмонии, вызванной вирусом, во время свадьбы. Заражение коронавирусом у него подтвердилось только 2 февраля.

Более 4 тыс. человек, находившихся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.

Ухань, административный центр провинции Хубэй, больше всех пострадал от коронавируса: в этом городе 362 человека погибли в результате пневмонии, вызываемой вирусом, и более 8 тыс. человек заразились им.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 492 жителя, выздоровели уже более 900 человек.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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