Кузнецова посетит с гуманитарной миссией детскую деревню-SOS в Сирии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова планирует в рамках рабочего визита в Сирию посетить детскую деревню-SOS. Об этом она сообщила в среду корреспонденту ТАСС.

"Планирую посетить деревню-SOS, с ее руководителем я встречалась в Москве, мне рассказывали о деятельности по сопровождению детей-сирот. Знаю, что лично супруга президента [Сирии Башара] Асада этим занимается, ей интересен этот проект. В прошлый раз я была в школе для детей офицеров, которые погибли, защищая родину от терроризма. В этот раз мы решили по приглашению посетить деревню-SOS", - сказала детский омбудсмен.

По ее словам, визит в Сирию является "логичным продолжением" предыдущего этапа, когда в сентябре с руководством страны были проведены переговоры по вопросам реализации поручения президента РФ о возвращении детей из лагерей Аль-Холь, Рож, с территорий дамасских тюрем.

"Сейчас мы можем говорить о том, что приступаем к реализации достигнутых договоренностей. Сейчас уже удалось нам попасть не только в лагерь Аль-Холь, но и в Рож, проведены дополнительные необходимые переговоры с руководителями лагерей, достигнуты некоторые договоренности, надеемся на хороший исход. Кроме того, запланирован еще ряд встреч, они носят гуманитарный характер", - отметила Кузнецова.

Уполномоченный рассказала, что осуществлен сбор ДНК более 20 детей, забраны материалы для "анализа и экспертизы". "Работаем непосредственно с МИДом, кроме того, с нами в делегации доктора клиники Рошаля, непосредственную помощь и поддержку оказывает Министерство обороны РФ. Все эти действия и усилия направлены на то, чтобы вывезти как можно большее количество детей", - заключила детский омбудсмен.

История вопроса

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.