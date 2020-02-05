На Алтае из-за угрозы обрушения закрыли детский сад

БАРНАУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Детский сад №17 в алтайском городе Камень-на-Оби закрыли из-за опасности обрушения стен. В управлении образования администрации Каменского района пояснили ТАСС, что здание не выдержало сильных метелей и большого количества снега.

"Шла плановая уборка снега на крыше первого корпуса детсада №17. Рабочие обнаружили, что у крыши волнообразный край, а кирпичная кладка прямо под крышей нарушена. Была создана оперативная группа, провели осмотр и после анализа выявили, что произошло смещение - прогиб строительных конструкций крыши, вдоль наветренной стороны в результате отрыва и отклонения до 10 см карнизной части под крышей. Кирпичной кладке грозит обрушение, соответственно, может поехать и крыша", - сказал собеседник агентства.

После этого работу детского сада приостановили, а его воспитанников и сотрудников перевели во второй корпус учреждения и ближайшие детсады.