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На Алтае из-за угрозы обрушения закрыли детский сад

Воспитанников и работников перевели в другой корпус учреждения и другие детсады

БАРНАУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Детский сад №17 в алтайском городе Камень-на-Оби закрыли из-за опасности обрушения стен. В управлении образования администрации Каменского района пояснили ТАСС, что здание не выдержало сильных метелей и большого количества снега.

"Шла плановая уборка снега на крыше первого корпуса детсада №17. Рабочие обнаружили, что у крыши волнообразный край, а кирпичная кладка прямо под крышей нарушена. Была создана оперативная группа, провели осмотр и после анализа выявили, что произошло смещение - прогиб строительных конструкций крыши, вдоль наветренной стороны в результате отрыва и отклонения до 10 см карнизной части под крышей. Кирпичной кладке грозит обрушение, соответственно, может поехать и крыша", - сказал собеседник агентства.

После этого работу детского сада приостановили, а его воспитанников и сотрудников перевели во второй корпус учреждения и ближайшие детсады.

Теги
РоссияАлтайский край
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