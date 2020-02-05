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СПЧ промониторит соблюдение прав граждан на голосовании по поправке к Конституции

В СПЧ намерены обратиться в ОП, региональные палаты, ассоциацию юристов России, общественные организации с просьбой выделить своих представителей для работы в мониторинговой группе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) организует мониторинг соблюдения прав граждан на всероссийском голосовании по поправке к Конституции РФ.

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"Планируем заниматься организацией мониторинга соблюдения прав граждан, связанных со всероссийским голосованием, чтобы каждый мог выразить свое мнение, чтобы оно, как и положено на выборах, было тайным, система голосования была прозрачной, доступной для всех", - сказал ответственный секретарь Совета Александр Точенов в среду на заседании рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

Он отметил, что с этой целью будут создаваться мониторинговые группы. "В ближайшее время будем спрашивать наших членов [СПЧ]: кто, в каких регионах сможет работать", - сказал Точенов.

В СПЧ намерены обратиться в ОП РФ, региональные палаты, ассоциацию юристов России, общественные организации с просьбой выделить своих представителей для работы в мониторинговой группе. "Чтобы в составе мониторинговых групп был хороший костяк общественников, которые взаимодействуют с общественными штабами", - подчеркнул он.

23 января председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания рабочей группы выразила мнение, что общероссийское голосование по президентскому законопроекту о поправке к Конституции РФ нужно провести по традиционным процедурам с привлечением общественных наблюдателей.

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