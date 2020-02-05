Дума приняла в I чтении законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Соавторами документа стали представители всех думских фракций.

Проектом закона предлагается установить в день начала Великой Отечественной войны ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания одновременно во всех регионах страны. Акцию можно провести в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, уточняется в пояснительной записке.

"Это то время, которое во всех часовых поясах соединяет страну и позволит почувствовать это особое единение, эту особую пронзительную боль и память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны", - считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая является одним из авторов документа. Она также выразила надежду, что эта инициатива будет поддержана государствами постсоветского пространства.

"Общефедеральная минута молчания - это особый символ современной России для будущих поколений и, конечно, для всего мира", - резюмировала Яровая.