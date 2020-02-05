{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума приняла в I чтении законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выразила надежду, что эта инициатива будет поддержана и государствами постсоветского пространства

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Соавторами документа стали представители всех думских фракций.

Проектом закона предлагается установить в день начала Великой Отечественной войны ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания одновременно во всех регионах страны. Акцию можно провести в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, уточняется в пояснительной записке.

"Это то время, которое во всех часовых поясах соединяет страну и позволит почувствовать это особое единение, эту особую пронзительную боль и память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны", - считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая является одним из авторов документа. Она также выразила надежду, что эта инициатива будет поддержана государствами постсоветского пространства.

"Общефедеральная минута молчания - это особый символ современной России для будущих поколений и, конечно, для всего мира", - резюмировала Яровая.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
Реклама на ТАСС
На Алтае из-за угрозы обрушения закрыли детский сад
Воспитанников и работников перевели в другой корпус учреждения и другие детсады
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС