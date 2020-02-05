{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Путин отметил решительные и энергичные меры, принимаемые Китаем для борьбы с коронавирусом

Россия "оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", отметил президент

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот подчеркнул, что Китай принимает решительные и энергичные меры для борьбы с коронавирусом.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции, - отметил Путин. - Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию". Российский лидер заверил, что РФ готова "оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие".

Путин отметил, что отношения с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Это, действительно, всеобъемлющее стратегическое партнерство", - констатировал он. Путин напомнил, что последовательно наращивается двусторонний товарооборот, был запущен газопровод "Сила Сибири", успешно развиваются связи в области обороны и военно-технического сотрудничества. По словам президента, в апреле планируется дать старт российско-китайскому перекрестному году научно-технологической и инновационной кооперации. "Наши страны координируют позиции по ключевым проблемам глобальной и региональной повестки дня, слаженно работают в международных организациях и объединениях, в том числе ООН, БРИКС, ШОС", - подытожил президент РФ.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Наблюдение за эвакуированными из КНР в Тюмень будут вести около 60 специалистов
Персонал будет жить в специальной зоне, предназначенной для сотрудников и пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС