Путин отметил решительные и энергичные меры, принимаемые Китаем для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот подчеркнул, что Китай принимает решительные и энергичные меры для борьбы с коронавирусом.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции, - отметил Путин. - Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию". Российский лидер заверил, что РФ готова "оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие".

Путин отметил, что отношения с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Это, действительно, всеобъемлющее стратегическое партнерство", - констатировал он. Путин напомнил, что последовательно наращивается двусторонний товарооборот, был запущен газопровод "Сила Сибири", успешно развиваются связи в области обороны и военно-технического сотрудничества. По словам президента, в апреле планируется дать старт российско-китайскому перекрестному году научно-технологической и инновационной кооперации. "Наши страны координируют позиции по ключевым проблемам глобальной и региональной повестки дня, слаженно работают в международных организациях и объединениях, в том числе ООН, БРИКС, ШОС", - подытожил президент РФ.