Посольство РФ в Японии решает вопрос о продлении виз россиян на борту карантинного лайнера

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Токио решает с японскими властями вопрос о продлении срока виз российских граждан, которые находятся на борту круизного судна Diamond Princess, где были выявлены больные пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении дипломатического представительства в Facebook .

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"Установлен контакт с российским туроператором, организовавшим данную поездку. С японскими властями решается вопрос о продлении срока действия виз наших граждан. Держим ситуацию на постоянном контроле", - отметили в посольстве.

Всего, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на судне находятся около 3,7 тыс. человек, которые являются гражданами более 50 стран. Среди них 24 гражданина РФ. Как сообщили в российском посольстве, все они обеспечены питанием и медицинской помощью.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер был поставлен на якоре рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. В настоящее время коронавирус подтвержден у 10 человек - это граждане Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин. На судне объявлен двухнедельный карантин.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.