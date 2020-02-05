В Мурманске стартовала "Эстафета Победы", организованная пограничниками

МУРМАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. "Эстафета Победы", организованная российскими пограничниками в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в среду в Мурманске. К памятнику "Пограничникам Арктики" возложили цветы и венки, прозвучали торжественные залпы, сообщил журналистам заместитель председателя координационной службы Совета командующих Пограничными войсками генерал-майор Владимир Савенко.

"Смысл эстафеты - отдать дань уважения всем, кто пал ради жизни на нашей земле. 1418 дней, десятки миллионов жизней отдано за Великую Победу", - сказал Савенко в ходе митинга у памятника.

Памятные мероприятия состоялись и в белорусском Бресте. "Эстафета стартует у нас с двух священных мест. Это город Брест и здесь, на Мурманской земле. Потому что именно на Мурманской земле пограничники сохранили знаменитый пограничный знак "А-36", который в годы войны не сдвинулся ни вправо, ни влево. "А-36" считается символом нерушимости границ, в то время он обозначал границу с Финляндией", - отметил Савенко.

Действующие пограничники и ветераны погранслужбы также приняли участие в митинге у мемориала Защитникам Заполярья. Память пограничников, погибших в боях, почтили и в пункте базирования отряда пограничных сторожевых кораблей в Мурманске. 6 февраля пограничники и ветераны с эстафетой отправятся в Долину Славы, где проходили самые жестокие бои Петсамо-Киркенесской операции, остановятся на 1398 км по направлению к Норвегии у старой линии госграницы и доедут до погранзаставы в Лиинахамари, рассказали ТАСС в пресс-службе ПУ ФСБ по Западному Арктическому району.

Подхватят эстафету 10 февраля в Архангельске. Акция пройдет также вдоль внешних границ Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Участниками эстафеты на разных этапах станут представители власти, общественных организаций и религиозных сообществ. Они будут проводить "уроки мужества", круглые столы, торжественные собрания и митинги. Завершится эстафета 28 мая в Москве.