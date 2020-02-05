Суд продлил домашний арест экс-главе филиала московского роддома Марине Сармосян

"Суд постановил продлить Сармосян меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 марта", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы продлил домашний арест бывшей заведующей филиалом московского родильного дома № 27 Марине Сармосян по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

Уголовное дело по статьям 293 ("Халатность") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ было возбуждено в отношении врача по заявлениям четырех женщин, которым было отказано в проведении кесарева сечения, в результате при родах дети были травмированы. Дело расследует Главное следственное управление СК по Москве, во время следствия запланированы экспертизы и очные ставки.

Департамент здравоохранения Москвы 6 декабря 2019 года сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки, проведенной в связи с многочисленными жалобами пациентов, принято решение об увольнении руководства роддома № 27, включая заведующих всех отделений.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение получила публикация рожавшей в этом роддоме женщины. По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо патологий во время беременности, ребенок родился с множественными повреждениями из-за врачебных ошибок, в том числе передозировки обезболивающими и применения ряда агрессивных тактик, включая выдавливание и вакуум. Ребенок получил отек мозга, фиксировалась клиническая смерть, он выжил, но остался инвалидом.