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Китайская вирусная пневмония

Медики изучают возможность передачи коронавируса от матери к ребенку во время беременности

В Китае подтвердили два случая заражения коронавирусом новорожденных

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Два случая заражения новорожденных новым коронавирусом зафиксированы в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Согласно заявлению детской больницы города, медики предполагают, что заболевание может передаваться от инфицированной матери к ребенку во время беременности.

"Детская больница города Ухань подтвердила два случая заражения коронавирусом новорожденных, самому младшему из которых 30 часов. Врачи рассматривают вероятность вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку [при которой формируются врожденные заболевания]", - говорится в сообщении.

Из заявления медучрежения следует, что один из заболевших родился 2 февраля 2020 года от зараженной матери. Спустя 30 часов у него взяли анализ на присутствие в крови нуклеиновой кислоты коронавируса, он оказался положительный. Новорожденный был помещен в детскую больницу, его состояние стабильно, температура нормальная, однако наблюдаются такие симптомы как отдышка и незначительные нарушения функции печени.

Второй ребенок родился 13 января и изначально был здоров. 26 января диагноз пневмонии нового типа подтвердился у его матери, 29 января у новорожденного появился кашель, рвота и повышенная температура, 31 января он был доставлен в детскую больницу города Ухань, где ему подтвердили заражение коронавирусом. Как отмечается, его состояние стабильно.лее 900.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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