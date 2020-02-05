В Симферополе с 10 февраля введут ограничения подачи воды населению

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Ограничения подачи воды населению введут в Симферополе с понедельника, 10 февраля, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации города Елена Проценко.

В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль ранее в среду сообщил ТАСС, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, в два раза меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он отметил, что ситуация штатная, при этом призвал бережно расходовать воду. В пресс-службе администрации города сообщили, что разрабатывают планы по снижению расхода воды для жилого сектора, ограничения не коснутся социальных объектов.

"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому, на сегодняшний день, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - говорится в сообщении.

Проценко уточнила, что подробная информация и графики подачи воды будут оперативно размещаться на официальном сайте предприятия "Вода Крыма" и администрации Симферополя.