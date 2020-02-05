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Китайская вирусная пневмония

Xiamen Airlines девятью чартерами эвакуирует 2 тыс. граждан КНР с Филиппин

Авиалайнеры будут перевозить граждан Китая с 5 по 10 февраля
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ШАНХАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Xiamen Airlines направит девять чартерных самолетов для вывоза с Филиппин порядка 2 тыс. китайских туристов, которые не могут покинуть страну из-за массовой отмены рейсов на фоне вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает в среду агентство "Синьхуа".

Чартеры будут перевозить граждан КНР обратно в Китай с 5 по 10 февраля. Первый борт уже вылетел из Манилы в среду во второй половине дня. Шесть из девяти самолетов доставят китайских граждан из Манилы в город Цюаньчжоу в восточной провинции Фуцзянь, остальные три приземлятся в городе Сямэнь.

На Филиппинах был зафиксирован первый за пределами Китая летальный исход от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В общей сложности в этом островном государстве было выявлено три случая инфицирования.

Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24 тыс. человек, 492 умерли.

 

Теги
ФилиппиныКитайКитайская вирусная пневмония
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