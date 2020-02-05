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Суд отказал в психиатрической экспертизе родителям и девочке, пять лет живущей в клинике

Ранее инициаторами экспертизы выступили органы опеки и попечительства района Арбат

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после ее рождения не забирают из клиники, и самим родителям - Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где в среду рассматривается иск органов опеки об ограничении прав родителей ребенка.

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"Отказать в назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы ребенка и его родителям. Вопросы, на которые должна была ответить экспертиза, не имеют отношения к сути рассматриваемой ситуации", - сказала судья Наталья Коржавина.

Ходатайство о проведении этой экспертизы ранее заявили органы опеки и попечительства района Арбат, подавшие иск об ограничении прав родителей девочки, его поддержали представители истца. Против проведения экспертизы выступили представитель медцентра, ответчик и прокурор.

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает. Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

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