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Депутаты Петербурга предложили расширить список бесплатных лекарств для больных гепатитом

В перечень предлагается включить безинтерфероновые препараты, с помощью которых смогут лечиться пациенты с любым генотипом вируса на любой стадии болезни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду одобрили в первом чтении обращение к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой включить безинтерфероновые препараты в список жизненно важных. Это позволит в полной мере обеспечить больных гепатитом С более эффективным и бесплатным лечением, считают парламентарии.

"Обращение к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой связано с необходимостью внесения эффективных безинтерфероновых лекарственных препаратов, предназначенных для оптимизации лечения больных хроническими вирусными гепатитами, в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций", - пояснил один из авторов инициативы депутат Александр Егоров, выступая на заседании. Он добавил, что эти препараты, в отличие от интерфероновых, очень эффективны и дают результат на 97-99% излечения. Курс приема, по его словам, довольно короткий - около 8-12 недель, и при этом лекарства хорошо переносятся.

"Большинство пациентов с хроническим гепатитом С, более 80%, имеют противопоказания к интерфероновой терапии. Это сердечно-сосудистые заболевания, возраст старше 70 лет, перенесенные онкологические заболевания, разбалансированный сахарный диабет. С применением безинтерфероновых препаратов могут лечиться пациенты с любым генотипом вируса на любой стадии болезни, даже при декомпенсированном циррозе", - отметил Егоров.

По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, согласно региональному закону, в 2019 году люди, имеющие право на социальную поддержку, могли покупать безинтерфероновые препараты со скидкой в 50%. Всего в городе более 10 тыс. больных гепатитом, и 500 из них нуждаются в безинтерфероновой терапии. Курс лечения одного человека этими препаратами составляет от 550 тыс. до 945 тыс. рублей. В 2019 году дефицит средств регионального бюджета на эти цели составил 70%.

"Поэтому мы предлагаем включить эти препараты в федеральный перечень и дальше ожидаем софинансирование со стороны федерального бюджета. Потому что самостоятельно потянуть эту историю мы не можем, но и бросить людей без лечения мы тоже не можем. Человек будет получать лекарства по рецепту бесплатно. Сейчас есть очередь, которая не удовлетворяется в полном объеме", - пояснил ТАСС один из авторов инициативы депутат депутат Денис Четырбок и добавил, что в городе действует закон, который позволяет за счет городской казны полностью оплачивать лечение гепатита несовершеннолетним.

Гепатит С - это инфекционное заболевание печени, вызванное вирусом. Примерно, у 20% инфицированных вирус может исчезнуть в течение шести месяцев после заражения без какого-либо лечения, но в большинстве случаев вирус остается на всю жизнь и переходит в хроническую форму.

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