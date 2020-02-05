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Китайская вирусная пневмония

Рошаль назвал достаточными принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом

По словам главы Национальной медицинской палаты, россиянам следует больше опасаться гриппа, чем нового вируса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Все меры, предпринимаемые в России для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, абсолютно оправданы и необходимы. На сегодняшний день жителям страны следует больше опасаться гриппа, чем нового вируса, сообщил в среду журналистам глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль.

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"Такой мобилизации сил и средств, как сегодня в России, давно не было. Все боятся, и реакция России абсолютно оправдана, - сказал он. - Мы не умаляем опасность коронавируса, но должны быть абсолютно спокойны. Я бы говорил сегодня не только о коронавирусе, <...> я вообще о гриппе, он не менее опасен, чем коронавирус".

Рошаль пояснил, что в России каждые пять-шесть лет случается большая эпидемия гриппа, которая уносит жизни порядка тысячи человек. По его словам, если сравнить население Китая и России, то от гриппа в РФ умирает больший процент жителей, нежели сейчас от коронавируса в КНР. "У нас сегодня в аптеках достаточно лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа, и мы не боимся этого, мы справляемся, - добавил он. - Личная гигиена должна быть, проветривание - элементарные вещи для нас очень важны. Для меня сегодня опаснее грипп, чем коронавирус".

Ранее самолеты Воздушно-космических сил России завершили эвакуацию россиян из китайского города Ухань, ставшего эпицентром вспышки пневмонии. Для наблюдения в лечебно-реабилитационный центр Тюменской области в общей сложности были доставлены 144 человека, в том числе 128 россиян и 16 иностранцев. Наблюдение за ними будут вести около 60 специалистов. "Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями для того, чтобы там разместить этих людей. Мы своих бросать не должны, и карантин <...> - он правильный, и боятся этого не надо", - добавил Рошаль.

Теги
РоссияРошаль, Леонид МихайловичКитайская вирусная пневмония
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