Всех эвакуированных на двух спецбортах из Китая доставили в санаторий Тюмени

Граждан из Китая вывезли в Тюмень на двух военных самолетах. Среди прибывших из КНР четверо детей.

ТАСС, 5 февраля. Все граждане, эвакуированные из Китая в связи со вспышкой коронавируса и прибывшие на карантин в Тюмень, размещены в санатории. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

"Все прилетевшие из Китая пассажиры двух спецбортов размещены в санатории. Ворота закрыты", - говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор региона Александр Моор сообщил в среду журналистам, что для эвакуированных созданы все необходимые условия. "Наша задача была в координации, <…> чтобы подготовить санаторий для приема эвакуированных. <…> Сегодня выполнено все, что запланировано, все службы сработали на отлично, созданы все условия, чтобы безопасно находились (в центре - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Моора, продуманы все способы доставки еды и медикаментов в санаторий. Самой сложной задачей было формирование нового медицинский коллектива: врачей, среднего персонала, узких специалистов. Всем эвакуированным вручены сим-карты.

Об организации питания

Для эвакуированных в лечебно-реабилитационном центре разработали 14-дневное меню, состоящее из блюд русской кухни. В него вошли, например, борщ, гуляш с гречкой, рисовая каша. Однако рацион может меняться по пожеланиям пациентов, сообщил в среду ТАСС главврач центра "Градостроитель" Владимир Семенов.

"Хотят ли они остаться на русской еде или азиатской, будет выяснено в ближайшие дни. <…> Еду будут готовить профессиональные повара лечебно-реабилитационного центра", - отметил Семенов.

Нуждающимся будут предоставлены необходимые препараты. "Некоторые пациенты приезжают с патологией, например, нарушением функции желудочно-кишечного тракта, и человек принимает препарат. Он ему будет предоставлен по требованию. Будет проведено обследование, сбор анамнеза, постановка диагноза", - отметил Семенов.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, погибли 492 жителя, выздоровели 896.