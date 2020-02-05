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Расширенный перечень цифр кодов регионов будут применять в долгосрочной перспективе

Законопроект предлагает выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. МВД РФ предлагает расширить перечень цифр в кодах регионов на госномерах автомобилей для возможного применения в долгосрочной перспективе. Об этом сообщается на сайте министерства.

3 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект ведомственного приказа "О государственных регистрационных знаках транспортных средств". В проекте предлагается выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Сейчас трехзначный код может начинаться только с 1 или 7. Если его примут, то, например, автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Омской области - 555, а жители Свердловской области получат номер с кодом 666. Документ пока находится в стадии общественного обсуждения.

Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 года исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.

"В Госавтоинспекции МВД России отметили, что расширение перечня цифр, используемых в качестве первой цифры трехзначного кода региона предназначено для возможного применения в долгосрочной перспективе", - отмечается в сообщении МВД.

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