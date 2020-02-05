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В Госдуме предложили запретить использование противогололедных реагентов на тротуарах

Законопроект, в частности, устанавливает обязанность юрлиц и граждан соблюдать правила производства, хранения и использования противогололедных химреагентов
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат от фракции КПРФ Олег Лебедев внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете использования химических реагентов за пределами проезжей части дороги. Документ размещен в среду в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Запрещается использование химических веществ в качестве противогололедных материалов за пределами проезжей части автомобильных дорог", - говорится в законопроекте. На тротуарах, детских площадках, придомовых и школьных территориях предлагается использовать природные противогололедные материалы - песок, гравий, щебень и другие.

Кроме того, законопроект устанавливает обязанность юридических лиц и граждан соблюдать правила производства, хранения и использования противогололедных химреагентов, а также не допускать загрязнения ими окружающей среды.

Лебедев отмечает, что химические реагенты (хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты, природные рассолы) часто попадают в природную среду и негативно влияют на почву, растения и животных. "Вместе с тем, утвержденные методики осуществления уборки автомобильных дорог исключают миграцию противогололедных материалов в природные среды", - обосновывает свое предложение депутат.

Законопроект на эту же тему вносили в Госдуму в октябре депутаты "Справедливой России", предложившие запретить применение реагентов на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках и остановках общественного транспорта.

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