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Китайская вирусная пневмония
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Путин поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом

По мнению президента, если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

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"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, - заявил президент. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз". 

По его словам, аптечная сеть в России избыточна. "У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени может быть даже избыточная, поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет", - заявил глава государства.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайская вирусная пневмония
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