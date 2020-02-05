Путин поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с коронавирусом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, - заявил президент. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз".

По его словам, аптечная сеть в России избыточна. "У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени может быть даже избыточная, поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет", - заявил глава государства.