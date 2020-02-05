Продюсер Сергей Жигунов разработал концепцию нового телесериала о гардемаринах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Режиссер, продюсер и актер Сергей Жигунов, известный по роли Александра Белова в фильме 1988 года "Гардемарины, вперед!", разработал концепцию нового сериала о гардемаринах. Об этом артист сообщил в среду ТАСС.

По словам Жигунова, работа над сценарием будущего сериала пока не началась. Продюсер пояснил, что сначала он должен подать заявку на телеканал и "заключить договор на написание сценария". Сергей Жигунов добавил, что будет участвовать в проекте исключительно в качестве продюсера, сниматься в телефильме он не планирует.

Сейчас режиссер фильмов о гардемаринах Светлана Дружинина снимает картину "Гардемарины - 4" про приключения детей главных героев. По словам Жигунова, его картина станет началом истории и "драматургически имеет несколько иной уклон и абсолютно другую точку зрения" по сравнению с работой Дружининой.

Жигунов также добавил, что его проект "направлен не на уничтожение того, что есть, а на поддержание" культовой истории о гардемаринах. Ранее актер рассказывал ТАСС, что у него есть права на ремейк первой картины Дружининой. В ее основе - книга "Трое из навигацкой школы" Нины Соротокиной. В фильме 1988 года также снимались Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие.